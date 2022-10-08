تحرك أمني ضد 5 تجار مخدرات غسلوا 31 مليون جنيه بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص غسـلوا قرابة 31 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.

وذكرت الداخلية، في بيان صادر عنها، أنه «استمراراً لجهود أجهزة الأمن الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم».

المتهمون استثمروا ثرواتهم في أنشطة تجارية

وأضافت أن المتهمين «تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ31 مليون جنيهاً تقريباً».

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.