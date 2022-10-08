ضبط 4 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول.

كما أمكن ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة").

كما أمكن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.