«الفن في اسمها ودمها».. «لبنى عبدالعزيز» تصمم لوحات جميلة من السيديهات القديمة

الفنان يُبدع فيما أعطى الله للطبيعة من جمال، يستخدم كل شيء حوله لكي ينتج في النهاية عملا فنيا يجذب العيون، وهو ما فعلته بالضبط لبنى عبد العزيز مدير قاعة الفنون بالمركز الاستكشافي بمحافظة السويس، حيث حوَّلت السيديهات القديمة للوحة فنية جميلة.

قالت لبنى عبد العزيز، مدير قاعة الفنون بالمركز الاستكشافي بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إنه خلال بحثها عن التطوير في استغلال البيئة المحيطة لاستخراج أشكال فنية بأقل التكليف، لجأت إلى السيديهات القديمة وقامت بتسخينها وبعد تكسيرها وتجميعها مرة أخرى اكتشفت أنها تعطي أشكالا ولوحات فنية جميلة.

السيديهات القديمة أنتجت تابلوه فنيا

وأوضحت «لبنى» أنها عند محاولة التجميع للسيديهات القديمة بعد تعرضها للحرارة وجدتها تأخذ ألوانا متعددة وأشكالا تعتبر الخيوط الأساسية لإخراج عمل شكله جميل، وتابعت أنها لاحظت وجود دورانات وخطوط ففكرت أول شيء عمل أشكال مستواحة من البيئة المحيطة وهي الأسماك، وأجرت تجميعا لأشكال الأسماك المختلفة وأدت في النهاية إلى لوحة فنية جميلة تمثل محتويات البيئة البحرية.

تابلوه جميل بتكلفة بسيطة

وأضافت «عبد العزيز» أنها استخدمت بعض الإضافات على قطع السيديهات مثل العيون والتابلوه الذي هو عبارة عن برواز قديم تم دهانه له أرضية من القماش الأسود، بالإضافة إلى مادة صمغية للصق وورنيش طلائع بعد اكتمال اللوحة لحمايتها من عوامل التعرية والأتربة، لافتة إلى أن تكلفة التابلوه لم تتعدَ جنيهات بسيطة لكن كان شكله النهائي فى منتهى الروعة فأخذت تعلم الطريقة للمترددين على قاعة الفنون بالمركز الاستكشافى بمحافظة السويس.