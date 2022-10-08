«النقد الدولي»: 1.3 مليار دولار مساعدات إلى أوكرانيا وتوقعات بانكماش الاقصاد

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على منح أوكرانيا 1.3 مليار دولار إضافية من أموال الطوارئ نتيجة المصاعب الناجمة عن الحرب الروسية والفجوات ذات الصلة في إنتاج الحبوب ومبيعاتها، بحسب ما نقلته شبكة «راديو فري أوروبا».

وقالت الوكالة المالية التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، إن التمويل يساعد على سد فجوة التمويل من النقص في صادرات الحبوب.

التمويل يساعد علي سد فجوة التمويل من النقص في صادرات الحبوب

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي إنه تم صرف المبلغ في إطار «نافذة صدمة غذائية جديدة» بموجب أداة تمويل سريع تم إنشاؤها لمساعدة أوكرانيا على تلبية ميزان احتياجات المدفوعات العاجلة.

وذكر صندوق النقد الدولي، أن بعد أكثر من 7 أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لا تزال الخسائر الإنسانية والاقتصادية هائلة، مما أدى إلى احتياجات تمويلية وخارجية كبيرة وعاجلة.

الحفاظ على درجة من الاستقرار المالي بفضل السلطات الأوكرانية

كما أرجع الفضل إلى السلطات الأوكرانية في الحفاظ على درجة مهمة من الاستقرار المالي الكلي في هذه الظروف الصعبة للغاية منذ بدء الحرب الروسية.

أدى الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية على طول ساحل البحر الأسود إلى مزيد من الضرر لأوكرانيا، وتعثر اتفاق بوساطة تركية وأمم المتحدة لتمكين أوكرانيا من تجديد شحنات القمح والحبوب الأخرى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنحو 35٪ في عام 2022 على أساس سنوي، مما يفاقم المشاكل المالية.