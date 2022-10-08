حكاية شاب حزنت عليه قريته بعد وفاته بالغربية.. حادث وغيبوبة 60 يوما

بعد 60 يوما من دخوله في غيبوبة، توفي رامي حسن القبيصي، من المنشية الجديدة بمركز طنطا في الغربية، وذلك إثر تعرضه لحادث سير على طريق بنها أثناء توجهه لعمله في القاهرة، بحسب حسن سامي، أحد أقاربه، والذي أكد أن الشاب المتوفى كان متوجها لعمله للحصول على إجازة للخروج مع أصدقائه في رحلة صيد.

الشاب الراحل لديه 3 أولاد

وقال «سامي» لـ« الوطن»، إن الشاب المتوفى كان متزوجا ولديه 3 أطفال أكبرهم «منة» في الصف السادس الابتدائي، و«حسن» في الصف الثالث الابتدائي، و«تمار» لم تتجاوز 3 سنوات، وكان يفكر في الحصول على إجازة من عمله لاستكمال العمل داخل أرضه الزراعية نهارا، ثم الخروج مع أصدقائه في رحلة صيد في المساء، إلا أنه غيّر رأيه وقرر الذهاب إلى عمله في القاهرة، وتأجيل قرارته السابقة.

وأوضح أنه أثناء ذهابه صباح أحد الأيام إلى محل عمله، أصيب في حادث سير على طريق بنها، أسفر عن دخوله في غيبوبة استمرت نحو شهرين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتم دفنه الخميس الماضي، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهالي قريته.

«حسن» كان مشهودا له بحسن الخلق

وكشف «سامي» أن الشاب المتوفى كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، وقدم الكثير من الأعمال الخيرية، وكان يمتهن مهنة النقاشة، وعمل على «دهان» شقق سكنية كثيرة لغير القادرين دون أن يتقاضى أجرا، «القرية كلها حزنت عليه لما توفى بعد غيبوبة شهرين، وكان مشهود له بالتواضع وحسن الخلق».

إصابة شاب في حادث سير

وبحسب إخطار تلقاه مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم، وقت الحادث، فقد أصيب شاب يدعى «رامي القبيصي» في حادث سير على طريق بنها، بنزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة وكسور، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بذلك.