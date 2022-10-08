ضبط 3404 تجار ومتعاطين للمخدرات وغسيل أموال بـ12 مليون جنيه الأسبوع الماضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3105 قضايا من بينها 2890 قضية إتجار في المواد المخدرة و215 قضية تعاطي مواد مخدرة بإجمالي 3404 متهمين، وذلك خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية على مدار الأسبوع الماضي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تم ضبط كمية من مخدر البانجو، وزنت 3266,108 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 2201,799 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 115,484 كيلو جراما، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 42,549 كيلو جراما، وكمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت 23,958 كيلو جراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1,738 كيلو جراما وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت 375 جراما و54037 قرص ترامادول مخدر و51979 قرصا مؤثرا مخدرا و1751 قرص كبتاجون مخدر.

غسيل أموال

كما تم ضبط قضية غسل أموال بلغ الإجمالى قرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وقدرت حسب البيان القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 198 مليون جنيه.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 165 قضية بإجمالي 176 متهما بمضبوطات بلغت 19 طنا و754 كيلو جراما.

المخالفات المرورية

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 855232 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 272567 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع 328 سيارة – 45 دراجة نارية وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية: تم ضبط 8389 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

لجان المرور على المدارس

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:- المرور على 69 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة و607 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 3 حالات وفحص 306 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 20 مركبة لشروط لصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4621 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 223 سائقا منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية «الفلاشر» أو الصوتية «السارينة» الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتي: في مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط 1016 مخالفة أجهزة صوتية، ضبط 1260 مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط 3061 مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد 3164 مخالفة ملصقات، ضبط 41 محل لبيع الأجهزة «الصوتية والضوئية»، ضبط 362 أجهزة صوتية، ضبط 345 أجهزة ضوئية، ضبط 1743 ملصقات مخالفة.

الأمن السياحي

كما تم ضبط 1284 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.