«المركزي» يطرح أذون خزانة 182 و364 يوما بـ25.5 مليار جنيه غدا

يطرح البنك المركزي، صباح الغد، أذون خزانة آجال مختلفة، لصالح وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 25.5 مليار جنيه، لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022-2023.

وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عصر اليوم، عزمه طرح أذون خزانة آجال متعددة، بقيمة إجمالية تصل إلى 25.5 مليار جنيه لصالح وزارة المالية.

أذون وسندات الخزانة على مدار العام المالي

وتنيب وزارة المالية البنك المركزي، في إدارة طروحاتها وإصداراتها من أذون وسندات الخزانة على مدار العام المالي الحالي 2022- 2023، واستخدام حصيلة الطروحات في الانفاق على بنود الموازنة بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

طرح أذون خزانة أجل 364 يوما

وأوضح البنك المركزي، عبر الموقع الرسمي أنه سيطرح أذون خزانة أجل 182 يوما، (تستحق السداد بعد 182 يوم) بقيمة 4.5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 21 مليار جنيه صباح غدا الأحد.

وتسد وزارة المالية عجز الموازنة العامة للدولة، عبر عدة مصادر محلية وأجنبية، أبرزها إصدار سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية، أو إصدار سندات دولية بالعملات الأجنبية أو التمويلات والقروض، من المؤسسات المالية الدولية.