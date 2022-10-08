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عاجل.. عودة المياه تدريجيا لمناطق الجيزة المتأثرة بعطل أحد الخطوط

كتب:

سلامة عامر
05:20 م | السبت 08 أكتوبر 2022
عودة مياه الشرب بالجيزة بعد الانقطاع

عودة مياه الشرب بالجيزة بعد الانقطاع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد، على خط المياه قطر 1200 مم القائم، والمتعارض مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر، الجزء الرابع من القطاع الشمالي، الجاري تنفيذه بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.

وأوضحت الشركة، أنه جرى فتح المياه لتصل تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا، فور اتزان الشبكة وانتظام ضغوط المياه بأحياء: «الوراق- العجوزة- شمال الجيزة- وحي بولاق»، وبعض مناطق الدقي والمهندسين وإمبابة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.