مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبط واحضار أحدهم في 3 جنايات بإجمالي مدة حبس 41 سنة بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، واتخاذهم دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تبادل إطلاق النيران

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع اثنين منهم، وضبط 3 آخرين، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات وكمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت 2 كيلوجرام وكمية من مخدر الأفيون و2 بندقية آلية و4 خزينة وفرد محلي ومبالغ مالية و2 دراجة نارية و6 قطع سلاح أبيض وعدد من الطلقات الناية و2 هاتف محمول وأدوات تعاطي المواد المخدرة.

المتهمون اعترفوا بحيازة المخدرات

وأضاف البيان أنه بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.