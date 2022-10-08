القبض على سائق أتوبيس تسبب في إصابة 9 أشخاص أعلى كوبري أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق الأتوبيس المتسبب في حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة العجوزة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الحادث، لمباشرة التحقيق معه في الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية، من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى وإعادتها لطبيعتها.

إصابة 9 أشخاص في الحادث

شهد كوبري أكتوبر قبل ساعات، حادث انقلاب أتوبيس من أعلى الكوبري بمنطقة العجوزة، ما أدى لإصابة 9 أشخاص وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ يكشف الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة العجوزة، ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لتداركهم بالعلاج اللازم.

اختلال عجلة القيادة سبب وقوع الحادث

وبعمل التحريات الأولية من رجال المباحث، وسؤال شهود العيان، الذين تصادف تواجدهم حال وقوع الحادث، تبين أن انقلاب الأتوبيس كان بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لوقوع الحادث، وسقوط الأتوبيس عقب انقلابه بشارع النيل بمنطقة العجوزة، كما تبين إصابة 9 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.