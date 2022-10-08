أول تعليق من المصري صاحب أفضل بحث لعلاج السرطان من هارفارد: رسالة لوالده الراحل

قال الدكتور أحمد الزغبي، المدرس بالمستشفى التعليمي لكلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية وأول فائزة مصري بجائزة الجامعة عن بحث لعلاج السرطان، إنه يشكر أهله ووالده الراحل الذي كان داعما له وجميع عائلته في دمنهور بمحافظة البحيرة وقريتي «أبو درة ولقانة».

وأضاف الزغبي، في بيان له، أنه يشكر جميع زملائه في جامعة الإسكندرية، كونه ابن جامعتها أيضا، قائلاً: «ممتن لكل الناس واحد واحد فسامحوني في السهو».

الزغبي يشكر من صوتوا له

وشكر جميع من صوتوا له لنيل تلك الجائزة على مدار الأسبوعين الماضيين، شاعرا بالفخر لحصدها والامتنان لكل من ساهم وشجع للوصول إلى ذلك.

وكان الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، كشف عن فوز الدكتور أحمد الزغبي صيدلة الإسكندرية بمناسبة فوزه وحصوله علي جائزة «Bright Future Prize» كأفضل بحث بمستشفى «بريجهام» بكلية الطب جامعة هارفارد.

وبحسب بيان نقابة الصيادلة، اليوم، الذي حمل تهنئة النقابة للباحث المصري الحاصد للجائزة، فإن مشروعه البحثي استراتيجية جديدة تطرح لأول مرة في علاج سرطان البنكرياس.

أول مصري يحصد جائزة الطب من جامعة هارفارد

ويأتي ذلك بعدما أعلنت جامعة الإسكندرية منذ أسبوعين، اختيار المشروع البحثي للدكتور أحمد الزغبي، مدرس التصنيع الدوائي والتكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، للمنافسة على جائزة عالمية، حيث أكدوا أنه أول عالم مصري يُرشح للفوز بهذه الجائزة التي تقدم من كلية الطب جامعة هارفارد، ما يعني أنه أول مصري يحصد تلك الجائزة.

من هو الدكتور أحمد الزغبي؟

يذكر أن المُرشح يعمل حاليًا مدرسًا بالمستشفى التعليمي لكلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية بقسم الهندسة الدوائية، وقد تم اختياره كأحد أفضل 3 مشاريع بحثية لهذا العام، من قبل لجنة علمية مختصة من أساتذة الطب جامعة هارفارد، ومن ثم دخل في تصويت خلال الفترة الماضية والتي ظهرت نتيجته بحصده المركز الأول.

هذا وقد تم اختيار الدكتور أحمد عثمان الزغبي، في ديسمبر من العام الماضي في تصنيف كلاريفيت الدولي ضمن العلماء الأعلى تأثيراً مرجعيا على مستوى العالم.