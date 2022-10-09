«رضا» عقب عودتها لوالدتها بعد غياب 45 سنة: أخاف أن أستيقظ من حلمي

حكاية أغرب من الخيال بطلها سيدة تدعى «رضا» وجدت والدتها بعد 45 عاما من اختفائها في بني سويف، والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة الكرنك»، وكان كلمة السر في هذا اللقاء هو فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم أفقد الأمل طوال الـ 45 عاما

وكشفت «رضا»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، تفاصيل الواقعة، قائلة إنها طوال الـ45 عاما لم تفقد الأمل أن تجد ابنتها.

وأوضحت أنها كانت تبحث عنها لمدة 6 سنوات في كل الأماكن، ولكن بعد ذلك أوقفت البحث وكانت ستتعرض لغياب العقل، مشيرة إلى إنها رغم ذلك لم تفقد الأمل وكانت تزورها في الحلم طوال فترة الغياب.

وتابعت: «البشرى جاءتني في أيام مباركة وفي وقت صلاة الفجر، ولكن لم أصدق الناس، وتأكدت بعد التعرف على إصابتها بحروق قديمة بالإضافة إلى إنها تشبه أخواتها».

من جانبها أعربت «رضا» سيدة الكرنك، عن سعادتها بعودتها لأسرتها، قائلة: «هذا حلم وأخاف أن أستيقظ منه»، مشيرة إلى إنها لم تتخيل أن يأتي يوم وتعود فيه لأسرتها من جديد.

قصة خروجها من المنزل

وروت قصة خروجها من المنزل، كانت وهي في الخامسة من عمرها عقب ركوبها القطار بالخطأ ونزولها فى مدينة ملوي، ثم مكوثها فترة 15 سنة عند شيخ البلد، وتنقلت بين المحافظات إلى أن وصلت إلى الأقصر وتعرفت على زوجها وزواجها منه إلى أن توفاه الله.

ولفتت إلى إنها كانت تشعر بالحزن الشديد فى كل مناسبة وخاصة لأنها كانت وحيدة وليس لها من يقدم لي التهنئة.