التصريح بدفن أب وابنتيه بعد مصرعهم إثر انقلاب سيارة بسوهاج

صرحت جهات التحقيق بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، بدفن شخص وابنتيه بعد مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الشرقي.

إخطار بانقلاب سيارة

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغا يتضمن انقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي.

وبالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة «لؤي ا ش»، 39 عامًا، ويقيم شارع كازالوفي دائرة مركز أخميم شرق سوهاج، صاحب بوفيه لتقديم المشروبات، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسماء ضحايا الحادث

ونتج عن الحادث مصرع كلا من قائد السيارة، و«مروة ل ا ش»، 15 عاما، و«حنين ل اش»، 14 عاما، ابنتي قائد السيارة، وإصابة كل من «مروة س ا » 31 عاما، ربة منزل وزوجة قائد السيارة، بجروح متهتكه بالجبهة وجرح بفروة الرأس، الطفل «أحمد ل ا ش»، 10 أعوام، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، الطفل «ضيف الله ل ا ش»، 11 عامًا، مصاب بجرح بالذقن وكدمات متفرقة بالجسم، والطفل «هشام ل ا ش»، يبلغ من العمر عامين، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أنجال قائد السيارة المُتوفى، ويقيمون جميعًا بذات الناحية.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.