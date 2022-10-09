الجامعات تكشف آليات تفعيل ميثاق الأخلاقيات.. ندوات وزيارات ميدانية

وضع المجلس الأعلى للجامعات ميثاق الأخلاقيات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويشمل العديد من القواعد منها قواعد خاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على التقاليد والأعراف المجتمعية، وهو ما كشفته الجامعات وحددت تفاصيل تفعيله.

تعليقًا على ذلك، قال الدكتور حمدي حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إنَّ المجلس الأعلى للجامعات حدد ميثاق الأخلاقيات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، موضحاً أنَّه يشمل مجموعة من القواعد منها القواعد الأخلاقية المنظمة لعمل عضو هيئة التدريس، والبحث العلمي والملكية الفكرية، والقواعد والأسس الأخلاقية المنظمة لعمل الهيئة المعاونة والتزامات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في منظومة التعلم الإلكتروني وأخيراً أخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

حمدي حسين: ندوات للتعريف ببنود الميثاق المجتمعي

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر لـ«الوطن»، أنَّه يتمّ تفعيل هذا الميثاق من خلال التعريف ببنوده عن طريق الندوات والزيارات الميدانية للكليات، موضحاً أنَّه يتمّ التنبيه على الأستاذ الجامعي والطالب بضرورة البعد عن كل ما له علاقة بالتجريح والابتزاز الإلكتروني.

وأكّد أنَّ الميثاق يؤكّد أهمية الاستخدام الإيجابي البناء لمواقع التواصل الاجتماعي ووفق الأعراف المجتمعية: «نطبق الشفافية بمعناها السليم والصراحة»، لافتاً إلى أنَّ الميثاق يشمل أيضاً ضرورة عدم أخذ أي فكرة بحثية مجرد كونها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إلى أنَّه يتمّ توضيح كل هذه البنود خلال اجتماعات مجلس الجامعة ومجالس الكليات، فضلاً عن الندوات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصة في بداية الدراسة.

أيمن صالح: الجامعة أقرّت ميثاق الأخلاقيات الجامعية وأخلاقيات البحث العلمي

من جهته، أكّد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنَّ الجامعة أقرّت ميثاق الأخلاقيات الجامعية وأخلاقيات البحث العلمي في مختلف التخصصات.

وأضاف «صالح» لـ«الوطن»، أنَّ ميثاق الأخلاقيات الجامعية يتكون من 5 فصول عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والامتحانات والتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يجب وما لا يجب أن يقوم به عضو هيئة التدريس في هذه الوسائل.