قانوني: 3 شروط لإضافة «مدة» ضمن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

وضع قانون التأمينات والمعاشات الضوابط والشروط التي من شأنها تنظيم عملية المعاشات والتأمينات في حالات العجز والوفاة والمرض والشيخوخة، وذلك حتى يضمن للموظف حقه في التأمين والمعاش حالة حدوث أي حادثة، وقال المحامي علي صبري عسكر، إن القانون أجاز للمؤمَّن عليه مد ضمن اشتراكه في تأمين الشيخوخة.

شروط مد اشتراك الشيخوخة

وأضاف عسكر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التأمينات والمعاشات وضع شروطا محددة إذا أراد المؤمَّن عليه حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك حتى يضمن حصول الموظف على كامل حقوقه وفقا للشروط التي حددها القانون.

وتابع عسكر قائلا إن من ضمن الشروط التي أجازها القانون أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى أن تكون السنوات كاملة، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

طرق دفع المبالغ المطلوبة

وأوضح الخبير القانوني أن للمؤمَّن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدة وذلك عن طريق طرق محددة وضعها القانون ومن ضمنها أن يقوم المؤمَّن عليه بالدفع دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أن يدفع بالتقسيط وفقا للوائح والقوانين، مع العلم أنه لا يكون مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

ولفت عسكر إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.