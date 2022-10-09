ضبط 1501 قضية تموينية متنوعة في حملات موسعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1501 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

422 قضية بيع بأزيد من السعر

وأسفرت الحملات عن ضبط 422 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 96٫790 طن «دقيق أبيض، مكرونة، سكر، أرز، زيت، ملح، خل، أعلاف، 360 عبوة مواد غذائية، 15639 عبوة سجائر»، و702 قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 17 قضية دقيق مدعم «تصرف»، و123 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 144 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 55 قضية توقف عن الإنتاج، 363 قضية متنوعة أخرى.

جهود الإدارة العامة لشرطة التموين

كما أسفرت الحملات عن ضبط 32٫600 طن دقيق بلدي مدعم، 715 رغيفا، وضبط 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة، وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا، عن ضبط 44 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 25609 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.