ضبط صاحب مخزن بـ10 آلاف نسخة رواية مقلدة في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 آلاف نسخة كتاب ورواية داخل مخزن بالقاهرة دون إذن من أصحاب حقوق الملكية الفكرية أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تورط صاحب مخزن في المرج ببيع وتداول كتب وروايات دون تصريح بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن.

10 آلاف نسخة كتاب ورواية دون حقوق ملكية

وعُثر بداخل المخزن على 10 آلاف نسخة كتاب ورواية دون إذن من أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.