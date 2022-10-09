أمين اتحاد خبراء البيئة العرب يحذر من تأثير الجفاف والتصحر على أفريقيا

حذر الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، من تأثير ظاهرتي الجفاف والتصحر على قارة أفريقيا، مؤكدا في حواره مع المذيعتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، تضرر منطقة شمال أفريقيا، بما فيها مصر، من زحف الكثبان الرملية، وتحول المناطق الزراعية إلى أماكن جرداء، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار علام إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال الجمعية العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي، على ارتباط 3 اتفاقيات خاصة بالتغيرات المناخية، وهي اتفاقيات مكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، وتنوع المناخ.

تغير كبير حدث بمدينة شرم الشيخ

وأضاف علام «حدث تغير كبير في مدينة شرم الشيخ، التي أصبحت من أكثر المدن صديقة للبيئة، ومن المتوقع أن تحصل على لقب المدينة الخضراء»، موضحا أن «التحول الكبير فيها يظهر في حجم المساحات الخضراء المضافة والفنادق الصديقة للبيئة».

التوسع بشرم الشيخ وصل للمناطق الجبلية

ولفت إلى أن العمران في مدينة شرم الشيخ وتوسعاتها وصول إلى مناطق الجبال، وزادت مساحتها 5 أضعاف، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لإعادة تدوير المخلفات وفضلات الحيوانات، باعتبارها تؤثر بشكل كبير في تغير المناخ، وذلك باستخدامها في إنتاج الوقود.