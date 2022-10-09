«التجارة»: 30 سلعة تسيطر على 56.3% من صادرات مصر لأفريقيا

سيطرت 30 سلعة على نحو 56.2% من إجمالي الصادرات المصرية، إلى الأسواق الأفريقية، خلال الفترة من 2014- 2021، وكشف تقرير اتجاهات الصادرات المصرية إلى أفريقيا، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، أن قيمة هذه السلع، بلغت 2.6 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 8.2%.

الأسمنت على رأس السلع

بحسب التقرير، تصدرت قائمة المنتجات المصرية التي تم تصديرها لأسواق أفريقيا الأسمنت المائي، بقيمة 321.4 مليون دولار، وبأهمية نسبية 6.7% من إجمالي قيمة صادرات مصر لأفريقيا في 2021، مقارنة بـ 53.5 مليون دولار وأهمية نسبية 1.3% من إجمالي قيمة الصادرات في 2014.

وبلغ معدل نمو إجمالي قيمة صادرات مصر من هذا البند، 29.1% خلال الفترة من 2014- 2021، وكانت أسواق كل من كوت ديفوار، وليبيا، وغانا، وكينيا، والسودان على رأس قائمة الأسواق المستوردة لهذا البند من مصر.

واحتلت زيوت النفط المركز الثاني في الصادرات، بقيمة 168.5 مليون دولار، وبأهمية نسبية بلغت 3.5%، بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 44.2 مليون دولار، وأهمية 1.1% في 2014. وبلغ معدل نمو صادرات البند 21%.

صادرات الصناعات الهندسية

وفي المرتبة الثالثة جاءت صادرات الصناعات الهندسية وعلى رأسها الشاشات وأجهزة العرض بقيمة بلغت 165.7 مليون دولار، وبأهمية نسبية 3.4%، من صادرات مصر للقارة، مقارنة 84.4 مليون دولار، وأهمية نسبية 2.1% في 2014.واحتلت المغرب وجنوب أفريقيا، وكينيا، ونيجريا وليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا لهذا البند من مصر.

وفي المرتبة الرابعة جاء منتج زيت فول الصويا، حيث صدرت مصر من هذا البند بقيمة 156.2 مليون دولار لأسواق أفريقيا، وبأهمية نسبية 3.2%، من إجمالي قيمة الصادرات لأفريقيا، مقارنة بـ34.6 مليون دولار، وأهمية نسبية 0.89% في 2014. وتمثلت أهم الأسواق التصديرية لهذا البند في كل من المغرب والجزائر وموريشيوس، ومدغشقر، وتونس.