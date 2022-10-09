المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء بالمنيا.. تاكسي سيدات آمن

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في المؤتمر الإقليمي لمحافظات شمال الصعيد، للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم.

وحضر المؤتمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، ومحمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية، ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار ومقرر اللجنة التنفيذية بالمنيا، والدكتورة منال أبو سمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

تضافر جهود الوزارات والمحافظات لمواجهة التغير المناخي

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل جهدا مخلصا من جميع الجهات المشاركة، وتعكس تضافر جهود الوزارات المعنية وجميع المحافظات لمواجهة التغير المناخي في إطار أكثر شمولا، ويسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ المنيا أن المحافظة شاركت بـ222 مشروعا، منها 30 في فئة المشروعات الكبيرة، و45 مشروعا فئة المتوسطة، و28 مشرعا صغيرة محلية، و25 مقدمة من الشركات الناشئة، و35 مشروعات غير هادفة للربح، و59 خاصة بالمرأة.

المشروعات الفائزة في المنيا

وعُرض 27 مشروعا على اللجنة التنفيذية بعد استبعاد المشروعات التي لم تتوافر فيها المعايير التي حددتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ليتم اختيار 6 مشروعات في كل فئة، وتضم المشروعات الست الفائزة على مستوى محافظة المنيا:

1- مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لصناعات كربونات الكالسيوم، فئة مشروعات كبيرة الحجم.

2- مشروع التدوير المتكامل لتراب المسارات الجانبية للأسمنت باستخدام ماه صرف غير معالجة أو حمأة مغلظة، فئة المشروعات المتوسطة.

3- مشروع «تاير بيكيا»، فئـة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

4- مشـروع سماد عالي الجودة من إعادة تدوير المخلفات الزراعية المقدم من مؤسسة «معا للتنمية» ومديرية البيئة بالمنيا، فئــة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

5- مشـروع اسـتخدام نظـم المعلومات الجغرافية لإدارة وترشيد الموارد المائية واستهلاك الطاقة بالمنشآت المقدمة من وحدة البنيــة المعلوماتية المكانية بديوان عام محافظة المنيا فئة مشروعات محلية صغيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

6- مشروع تاكسي السيدات الآمن المقدم من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

كما أعلن محافظ المنيا اختيار مشــروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية لصناعات كربونات الكالسيوم فئة مشروعات كبيرة الحجم، ليكون سفيرا للمنيا لملائمة هــذا المشــروع الطبيعــة الجغرافيــة للمحافظــة، والتي تعد بيئة خصبة لتوافر مصادر الطاقة المتجددة خاصة «الشمسية»، وحيث أن معدلات سطوع الشمس في المحافظة تسمح باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء لإنارة الشوارع والطرق وخاصة في المناطق الجديدة.

وألقى الدكتور محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية كلمة نيابة عن اللواء هشام آمنة، موجها الشكر للمحافظات الثلاث المشاركة في المؤتمر، كما تحدثا محافظا الفيوم وبني سويف حول المشروعات الفائزة عن المحافظتين وما تحققه من حلول واقعية للتحديات المطروحة حاليا للحفاظ على البيئة، واستعرض المؤتمر المشروعات الفائزة عن المحافظات الثلاث، كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة وتكريم الفائزين بإهدائهم شهادة تقدير ودرع المبادرة، كما تم تكريم أعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات الثلاث.