بعد تفوقها على أرض المعارك.. ماذا نعرف عن المسيرات الأوكرانية؟

بالتزامن مع المحاولات المكررة للقوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة على خط المواجهة بالقرب من بلدة دودشاني بعد انسحاب استراتيجي على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر، يحاول الجيش الأوكراني استعادة المزيد من الأراضي قبل وصول تعزيزات من تعبئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتمد الجنود الأوكران على سلاح «الطائرات بدون طيار» لتنفيذ خططتهم الدفاعية.

وتستخدم وحدة «فالكون» الأوكرانية طائرات مسيرة صغيرة أوكرانية الصنع من طراز «Leleka-100» القادرة على البقاء في الجو لنحو ساعتين وقطع مسافة تقدر بنحو 40 كيلومترًا.

الطائرة الأوكرانية قادرة على البقاء في الجو ساعتين

والطائرات أوكرانية الصنع من طراز «Leleka-100»، هي نظام جوي بدون طيار مستقل تماما (UAS) تمّ تطويره بواسطة DEVIRO ، الشركة المصنعة لأنظمة الطائرات دون طيار ومقرها أوكرانيا.

ويمكن للطائرات دون طيار إجراء استطلاع جوي ودوريات ورسم خرائط للمنطقة لدعم المهام العسكرية والصناعية والتجارية.

المسيرة الأوكرانية دخلت الخدمة في 2015

وتعتبر المسيرة الأوكرانية واحدة من أكثر الطائرات دون طيار استخدامًا من فئتها من قبل الجيش الأوكراني، ودخلت الخدمة مع القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2015، وتمّ عرض الطائرة دون طيار خلال عرض عسكري بعيد استقلال أوكرانيا في عام 2018.

وأفادت تقارير بأنّ طائرة دون طيار من طراز Leleka-100 نشرها الجيش الأوكراني أسقطتها القوات الروسية أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في أبريل 2022.

يمكن للطائرة الأوكرانية المقاومة للعوامل الجوية أداء المهام ليلًا ونهارًا، وتأتي أنظمة الطائرات دون طيار مع نظام خاص للحرب الإلكترونية يمكن من التعرف على بيئات التداخل المتعمد والتحويل التلقائي إلى الوضع بالقصور الذاتي. ويبلغ طولها 1.13 متر وارتفاعها 0.35 متر وجناحيها 1.98 متر، ووزن الإقلاع الأقصى 5.5 كجم.