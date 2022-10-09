تعرف على شروط إعلانات التعيين في الوظائف الشاغرة وموعدها

وضع قانون الخدمة المدنية الشروط والضوابط التي يتم توظيف العاملين على أساسها سواء عن طريق الإعلانات التي تقوم بها المؤسسة أو من خلال التقديم للحصول على وظيفة، وقال الخبير القانوني، صبري لبيب، إن قانون الخدمة المدنية حدد ضوابط إعلانات الوظائف التي تعلنها المؤسسات للحصول على موظفين للأماكن الشاغرة.

الإعلانات تكون في شهري يناير ويونيو

وأضاف لبيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإعلانات التي تضعها المؤسسات تكون في شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان عن شهر، ويتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، كما تقوم اللائحة التنفيذية بوضع قواعد الإعلان وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وخلافه.

وأكد لبيب أن التعيين في الوظائف يتم عن طريق امتحان يشرف عليه الوزير المختص، ويكون ذلك بحسب الأسبقية التي وردت في الترتيب النهائي عند نتيجة الامتحان، وفي حالة التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلا، والاقدم في التخرج، ثم الأكبر سنا.

الكفاءة والجدارة أساس التعيين

وشدد على أن قانون الخدمة المدنية نص على أن التعيين يكون على أساس الكفاءة والجدارة، ويكون دون أي محاباة أو وساطة، وعن طريق إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية.

ويتضمن كل ما يتعلق بالساعات المتعلقة بالوظيفة، وشروط إشغالها ويكون ذلك على نحو يكمل تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.