تفاصيل ضبط مخالفات داخل مستشفيين خاصين بالشرقية.. اشتراطات البيئة السبب

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، مخالفات بمستشفيين خاصين بنطاق مركز الزقازيق، وجاءت المخالفات متضمنة عدم وجود سجل بيئي، وعدم وجود سجل مواد خطره، وعدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية.

لجنة للتفتيش المفاجئ على المنشآت الطبية

وكانت وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شكلت بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، ومفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق، لجنة للتفتيش المفاجئ على المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدينة الزقازيق.

التخلص الآمن من المخلفات الطبية

وجاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة، وإدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، ذلك بهدف الوقوف على استيفاء اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، والتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية وعدم الخلط بينها.

أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بمستشفيين خاصين بنطاق مركز الزقازيق، وجاءت المخالفات متضمنة عدم وجود سجل بيئي، عدم وجود سجل مواد خطره، عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للإشتراطات البيئية، عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبة، عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه، بالإضافة للقيام بعمل توسعات بقسم العمليات بأحد المستشفيات دون توقف العمل بالجناح، وتم إثبات جميع المخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضرين جنح بمراكز شرطة أول وثان الزقازيق لسنة 2022.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.