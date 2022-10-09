نقابة صيادلة الإسكندرية تمد فترة ملء رغبات التكليف.. آخر موعد 15 أكتوبر

أعلنت إدارة التكليف بنقاية الصيادلة بالإسكندرية عن مد فترة ملء الرغبات على موقع التكليف حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، كما أوضحت مصاريف اشتراك نقابة الصيادلة لأول مرة لخريجي كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية لهذا العام.

وأوضح «أنسي الشافعي»، نقيب صيادلة الإسكندرية في بيان، مصاريف اشتراك نقابة الصيادلة لأول مرة لخريجي كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية لهذا العام إذ بلغت نحو 1000 جنيه، بينما بلغ اشتراك خريجي الجامعات الخاصة 3500 جنيه، ولحاملى الجنسية الأجنبية بمبلغ قدرة 5500 جنيه.

أوراق المطلوبة للتقديم للحصول على تكليف النقابة

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوب للحصول على التكليف وفقا لبيان نقيب الصيادلة بالإسكندرية:

- شهادة الميلاد.

- البطاقة الشخصية.

- الفيش الخاص بالمتقدم ويتم استخراجه من الأحوال المدنية التابع لها.

- الدمغة وإقرار الذمة المالية ويتم استخراجه من البريد.

- الترخيص من إدارة التراخيص بوزارة الصحة.

مسوغات التعيين بعد الحصول على تكليف نقابة الصيادلة

مسوغات التعيين بعد الحصول على التكليف من نقابة للصيادلة هي:

1- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

2- أصل ترخيص مزاولة المهنة.

3- موقف التجنيد للذكور.

4- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

5- فيش جنائي موجه لوزارة الصحة أو لجهة العمل وينصح باستخراجه بعد ظهور النتيجة نظرًا لكونه إيصال مؤقت مدة صلاحيته 60 يوما.

6- إقرار الذمة المالية.

7- كشف قومسيون طبي من يتم الحصول عليه من مستشفى التأمين الصحي.

8- ملف مسوغات التعيين.

9- عدد 12 دمغة فئة وعدد 6 طوابع.

10- عدد 5 صور شخصية.

11- صورة البطاقة بالإضافة إلى أصل البطاقة.

12- صورة الرقم التأميني.