توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احذروا الشبورة أثناء القيادة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الـ3 المقبلة، بداية من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، إذ تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، يجعل الطقس مائل للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

وقالت هيئة الأرصاد إن حالة الطقس خلال 72 الساعة المقبلة تكون مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحارة على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، تعود ظاهرة الشبورة المائية، تتكون في الساعات الأولى من الصباح على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء خلال الساعات الـ72 المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 10 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.