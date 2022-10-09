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النيابة تحقق في انهيار عقار بملوي.. ومصابون: «بقاله سنة ونص متصدع ومحدش صلحه»

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شيماء مختار
08:26 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
انهيار عقار ملوي

انهيار عقار ملوي

تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة، اليومَ الأحدَ، بانهيار عقارٍ مُكوَّن من ثلاثة طوابق، ووفاة اثنين وإصابة سبعة من قاطنيه، مِن بينِهم أربعة أطفال، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

معاينة آثار العقار

وانتقلت إلى مسرح الواقعة وعاينتْهُ ووقفت على آثارِ الانهيار، وسألت الجيرانَ الملاصقين، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة المحيطة، وطلبت تحريَّات الشرطة، وسألت المصابين بالمستشفى، وناظرت جثمانَي المتوفييْنِ.

وأجمع المصابون الذين تم سؤالهم حول الواقعة بحدوث تصدُّعات بدرج السُّلَّمِ والطابق الثاني بالعقار منذ عامٍ ونصف تقريبًا، دون اتخاذ قاطنيه أي إجراء لإصلاحها أو تقديم أو طلبٍ إلى الوحدة المحلية المختصة، وأنه في صباح يوم الواقعة فُوجِئوا بسقوط أجزاءٍ من العقار قبل انهياره كليًّا، كما كان حاصل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة أن العقار شُيِّدَ بسبعينيات القرن الماضي.

تشكيل لجنة لتحديد مدى سلامة العقارات المحيطة

وثبت من تقرير معاينة الوحدة المحلية أنه لا يوجد ملف إنشاء له بالإدارة الهندسية، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من محافظةِ المنيا لتحديد مدى سلامة العقارات المحيطة إنشائيًّا، وإخلاء قاطنيها مؤقتًا لحين إكمال أعمال الفحص، وجارٍ استكمال التحقيق.

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