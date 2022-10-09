«خطة النواب»: علينا الاهتمام بالتصدير لتفادي الأزمات العالمية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد توجيه رئاسي، خرج أمام الشعب لإعلان خطته لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك منذ شهر مضى، وأكد حينها ضرورة ضخ دماء جديدة في الحكومة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتصدير لتفادي الأزمات العالمية التي تعرقل النشاط الاقتصادي كله وليس الصناعة وحدها أو القطاع الخاص.

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤتمر الاقتصادي الذي يجري عقده بداية من 25 أكتوبر الجاري ولمدة 3 أيام يضع خارطة طريق للأجل المتوسط والمنظور والطويل: «فيما يتعلق بالأجل المنظور هيتناول القطاع الخاص، وده ظهرت ملامحه في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والنسخة النهائية منها تطرح في المؤتمر».

الفقي: القطاع الخاص يحتاج إلى الكثير من الرعاية

واستطرد: «القطاع الخاص يحتاج إلى الكثير من رعاية الحكومة بداية من قطعة الأرض التي يجب أن يحصل عليها المستثمر بتكلفة بسيطة بواقع حق الانتفاع، مع إتاحة التسهيلات الائتمانية، إذ أن القطاع الخاص الصغير والمتوسط لا يوجد لديه الضمانات الكافية التي يجب أن يقدمها للبنوك، ويجب على الحكومة مساعدته».

تأثر سلاسل الإمداد

وأوضح أن روسيا من أكبر الدول وسلاسل الإمداد في الطاقة كالبترول والغاز خاصة لأوروبا والأسمدة والحبوب، مشيرا إلى أن تعطل سلاسل الإمداد أثر على جميع الدول.

ولفت إلى أنه مع بداية عام 2000 وحتى الآن وعلى مدار الـ22 عاما الماضية، شهدت جميع دول العالم فترة صعبة مليئة بالأزمات والصدمات، بداية من أحداث 11 سبتمبر 2001 وضرب برجي التجارة العالمية، ثم غزو العراق، ثم الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ثم ثورات الربيع العربي، ثم أزمة الأسواق الناشئة 2018، وما تبعها من جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.