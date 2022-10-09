ضربات أمنية قاصمة لتجار «السموم» والمروّجين لها «أون لاين»

تبذل أجهزة الأمن جهوداً مضنية فى محاربة تجارة السموم بجميع أنواعها سواء كانت مخدرات تنتج عن نباتات طبيعية مباشرة مثل «الحشيش، القات، الأفيون، نبات القنب»، أو مخدرات مصنّعة وتستخرج من المخدر الطبيعى بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها إلى صورة أخرى مثل «المورفين، الهيروين، الكوكايين»، وأخيراً مخدرات مُركّبة وتصنّع من عناصر كيماوية ومُركّبات أخرى ولها التأثير نفسه مثل بقية المواد المخدرة «المسكنة، المنومة، المهلوسة»، ومنها مؤخراً «القات الصناعى».

ونظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المؤتمر التاسع والعشرين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، الذى كان شعاره «التحديات - آليات المواجهة»، بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بالمكافحة، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية، وتم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة وإساءة استخدام السلائف والكيماويات الداخلة فى تصنيعها.

«المقرحي»: «لداخلية تخوض حربا حقيقية لضبط المخدرات بين المواطنين وفي مراكز الإدمان

من جانبه، قال اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، إن لدينا دراسة مهمة فى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تكشف معلومات مهمة عن المخدرات ستناقش قريباً فى اللجنة، موضحاً أن وزارة الداخلية تخوض حرباً حقيقية لمحاربة تجارة السموم فترصد عمليات تهريب المخدرات القادمة من الخارج لمحاولة إغراق البلاد، وشاهدنا الحملات الناجحة التى تعلن عنها بين الحين والآخر عن إحباط تهريب آلاف الأطنان من المخدرات بجميع أنواعها بجانب مداهمة البؤر الإجرامية التى تؤوى التجار.

ملاحقة مستمرة للجرائم الأخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تنبّهت وزارة الداخلية مبكراً إلى أن بعض الخارجين عن القانون سيستخدمون وسائل التكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ «الجرائم الإلكترونية»، لا سيما السرقة والابتزاز عبر وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية، بزعم أن أيدى الشرطة لن تطالهم، وأن أجهزة الأمن يقتصر دورها على محاربة الجرائم الناتجة عن العنف واستخدام الأسلحة النارية، لكن ذلك على عكس الحقيقة، حيث كان للشرطة دور بارز فى محاربة الجريمة الخفية الناتجة عن الجرائم المستحدثة من خلال الإدارات العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى.

ومع الرصد الأمنى الدقيق تمكنت الأجهزة الأمنية من تقديم بعض العناصر الإجرامية الإلكترونية إلى جهات القضاء، لتنال عقابها القانونى، وعلى رأسها محكمة طنطا الاقتصادية، التى عاقبت لأول مرة شاباً بتهمة اختراق حساب شخصى على «فيس بوك»، والتشهير بصاحبه، نتج عنه بعض الأضرار الأدبية والمعنوية على المجنى عليه.

وقال أحمد رأفت، الخبير القانونى، إن المادة 26 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة».

خبير قانوني: تصدى النيابة العامة لشباب «تيك توك» نابع من إحساسها بالخطر على قيم المجتمع

وأشار الخبير القانونى إلى أن تصدى النيابة العامة لشباب «تيك توك» كان نابعاً من إحساسها بالخطر على قيم المجتمع، ومدى الأضرار التى تلاحق الوطن من تلك الفيديوهات وأثرها على الثقافة العامة، والتحريض على انتشار الجريمة بجميع أشكالها.