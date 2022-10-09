فنانة إسبانية تشارك في «حي القاهرة للفنون»: أعمالنا تتماشى مع أهداف COP 27

تشارك المصورة الإسبانية باولا أنتا في معرض حي القاهرة الدولي الذي تفتتح فعالياته في القاهرة غدًا الاثنين، في سياق موضوع مرتبط بالطبيعة والحفاظ عليها.

يُنظم معرض حي القاهرة الدولي للفنون إحدى المؤسسات الثقافية التي تسعى للترويج للفن المعاصر في أماكن هامة ومعبرة في مصر، مثل منطقة أهرامات الجيزة، من خلال تنظيم فعاليات تجمع الفنانين من مصر وجميع أنحاء العالم.

باولا: نهدف للترويج لأعمال الفنانين الإسبانيين

وقالت الفنانة باولا أنتا، في بيان اليوم، إنها تهدف من خلال المعرض؛ للترويج لأعمال الفنانين الإسبانيين، والتبادل الثقافي مع الفنانين المصريين وإنشاء شبكات اتصال اجتماعية وفنية.

وأشارت المصورة، إلى ربط موضوع المشروع بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27)، من خلال موضوعات فنية تتناسب مع الطبيعة والحفاظ على البيئة، موضحة أن اتجاهها الفني يتمثل في العلاقة التي تتشكل بين الطبيعة والاصطناعية جنبًا إلى جنب مع الهياكل التي أنشأها الإنسان والتاريخ والسفر، وإبراز معنى كل منظر طبيعي كحقيقة ثقافية في ذاته.

باولا شاركت في معارض فنية جماعية في عدة دول

جدير بالذكر أن باولا أنتا هي فنانة إسبانية، حاصلة على دكتوراه في الفنون الجميلة من جامعة كومبلوتنسي بالعاصمة الإسبانية مدريد كما شاركت في معارض فنية جماعية في عدة دول، منها (ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، المملكة المتحدة، السويد، تشيلي، أوروغواي، الولايات المتحدة الأمريكية، السنغال، وغيرها).