 لجنة الصليب الأحمر الدولي تُوقف عملياتها في أوكرانيا لدواع أمنية 

أعلنت لجنة الصليب الأحمر الدولي، توقف عملياتها في أوكرانيا لدواع أمنية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

انفجارات عنيفة تهز العاصمة كييف

وهزت انفجارات متعددة العاصمة كييف والعديد من المدن الأوكرانية الأخرى، حيث شنت روسيا موجة هائلة من الغارات العنيفة والتي تعد الأولى من نوعها على العاصمة كييف، وقال القائد العام للجيش الأوكراني إنّ موسكو أطلقت 75 صاروخًا باتجاه أوكرانيا ظهر اليوم، تم تحييد 41 منها بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية.

استهداف محطات الطاقة والجسور والبنية التحتية

ويبدو أن الهجوم هو أعنف قصف بالصواريخ والهجمات الصاروخية في معظم أنحاء أوكرانيا منذ فبراير، حيث استهدف محطات الطاقة والجسور والبنية التحتية المدنية ومواقع أخرى.