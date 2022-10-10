توقعات طقس الـ72 الساعة المقبلة.. احذروا القيادة من 4 إلى 6 صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، والتي تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وعدد من الظواهر الطبية منها الشبورة المائية ونشاط الرياح.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

وبحسب خبراء الأرصاد يسود خلال الأيام الثلاث المقبلة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

أما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا على جميع الأنحاء، مائل للبرودة في الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر.

وطالبت الأرصاد السائقين باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال القيادة في الفترة ما بين 4 إلى 6 صباحًا بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء خلال الساعات الـ72 المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.