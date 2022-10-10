بريطاني يطلي قصره بالأبيض والأسود: «عملته في عامين وسعيد بالنتيجة»

يحب «سام» الفن منذ صغره، ففي سن الـ15 عاما، كان كل ما يحلم به هو أن يصبح فنانا مشهورا لرسومات مبتكرة، ولكنه لم يتخيل في لحظة من اللحظات أن يشترى قصرا ويحول كل شيء فيه إلى اللونين الأبيض والأسود وكأنه يعيش في لوحة شطرنج كبيرة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن «سام» فنان بيعت أعماله بأكثر من 800 ألف جنيه إسترليني، مما جعله يفكر في الاستفادة من موهبته في القصر الذي اشتراه حديثا في منطقة كينت ببريطانيا.

قصر بـ1.35 مليون جنيه إسترليني

وقال «سام»، إن القصر الذي اشتراه مع زوجته كان مجرد منزل إنجليزي تقليدي، على مساحة 3 أفدنة، بسعر وصل إلى 1.35 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قرر أن يخرج عن المألوف، فقام بطلاء المنزل باللون الأبيض والأسود فقط مع رسوم كاريكاتورية، وشمل الطلاء كل شيء حتى الطاولات والمقاعد والستائر والنوافذ وأبواب الفناء وحتى مقعد الحمام والميكروويف و«الشفاط»: «حاولت أن أحقق أقصى تأثير وأنا سعيد جدا بالنتيجة».

نحو عامين استغرقهما «سام» في تحويل منزله إلى ذلك الشكل الغريب بمعدل 16 ساعة يوميا، وقد استوحى رسوماته من القصص الدينية، بحسب تصريحاته، فالقاعة الكبرى في القصر عبارة عن سفينة نوح وعليها رسومات، أما السلالم نفسها فتشير إلى الجنة والجحيم، بينما يمثل الطابق العلوي حكاية آدم وحواء في جنة عدن، أما أرضية الطابق السفلي فقد رسم عليها أسماك قرش وحيوانات سباق، وسفن فضاء.

يشير «سام» إلى أن موهبته التى بدأت في سن الـ3 صقلها من خلال دراسة الرسم التوضيحي في جامعة غرب إنجلترا في بريستول، وكان يرتدي ملابس رسم عليها بنفسه، حتى أطلق عليه أستاذته في الجامعة رجل رسومات الشعار المبتكرة، قائلا: «لا أملك خطة معينة فقط، أنا أفكر ثم أبدأ الرسم وقد استمر لمدة 18 ساعة أرسم بلا توقف»