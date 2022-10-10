المؤبد لشقيقين لاتهامهما باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، المتهم «خ.ع.م» عامل، وشقيقه «ع.ع»، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بإحراز سلاح ناري «بندقية آلية»، وإطلاق النار واستعراض القوة لتهديد المجنى عليه «ي.ف»، بدائرة مركز العسيرات.

التهديد بالسلاح واستخدام القوة

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى 2022 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه، أنه أثناء سيره بالدراجة البخارية الخاصة به استوقفه المتهم وطلب منه شراء الدراجة إلا أنهما اختلفا على ثمنها فوجئ بشقيق المتهم الأول يحضر وبحوزته سلاح ناري ويطلق النار ناحيته لتخويفه وترويعه واستعراض القوة معه مما أدى إلى إصابته.

القبض على المتهمين واعترافهما بالواقعة

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.