تعرف على منظومة «IRIS-T» الدفاعية.. دعم ألماني لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم، تسليم المنظومة الأولى من أصل أربع منظومات دفاع جوي من طراز «آي.آر.آي.إس-تي» IRIS-T إلى أوكرانيا.

بحسب وكالة رويترز، تعتبرالمنظومة واحدة من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم وهي ألمانية الصنع، قامت بتطويرها شركة «ديهل» للصناعات الدفاعية، وتمتلك صواريخ ذات مديات قصيرة ومتوسطة، يستطيع بواسطتها أن يستهدف الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والقاذفات النفاثة والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للرادار والقنابل.

بدأ العمل على تطوير هذه المنظومة في نهاية الثمانينيات عندما قامت دول الناتو ومن بينها ألمانيا الغربية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير منظومة صاروخية دفاعية متوسطة لقصير المدي لاستبدال المخزون القديم من الصواريخ الجوية والدفاع الجوي.

وحسب موقع شركة «ديهل» المصنعة للمنظومة، تمتلك منظومة الدفاع الجوي «إير إس تي» مدى إطلاق يصل إلى 40 كم للنسخة المتوسطة، و25 كم للنسخة القصيرة كما يمكنه التحليق لارتفاع يبلغ 20 كم، ويستطيع رادار المنظومة كشف الأهداف الجوية المختلفة حتى 250 كيلومترا ويوفر حماية تصل لـ350 درجة.

وتعد السويد المشغل الوحيد خارج ألمانيا للنسخة قصيرة المدى من هذه المنظومة.

كما يوجد نسخة مخصصة للقتال الجوي ويمكن دمجها على الطائرات الحربية من طراز «إف 16» و«يوروفايتر تايفون»، وذلك بحسب موقع الشركة.

الجدير بالذكر أن ألمانيا كانت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن عزمها تزويد أوكرانيا بعدد أربع منظومات دفاعية من طراز «إيريس تي»، كما أكدت أنها ستسلم منظومتين قبل نهاية العام الجاري.

وكانت كييف قد قدمت طلبا رسميا لبرلين للحصول على 11 منظومة دفاعية من هذا الطراز، بالإضافة لمنظومات دفاعية أخرى مثل المدفعية المضادة للطيران، بحسبما أفادت وكالة رويترز.

يذكر أن عدة مدن أوكرانية تعرضت، صباح بالأمس، لقصف روسي عنيف نفذ بواسطة صواريخ جوالة وطائرات حربية وقاذفة وسفن قتالية متمركزة في البحر الأسود، وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد أكدت بالأمس أن تسليم أوكرانيا لمنظومات الألمانية الدفاعية سيزيد من قدراتها علي التصدي لمثل هذه «الاعتداءات»، وذلك بحسب تغريده نشرها الحساب الرسمي للجيش الألماني.

