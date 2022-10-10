إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» بأسيوط

أصيب 3 أشخص بجروح متفرقة في الجسم بعدما صدمتهم سيارة مسرعة، أثناء استقلالهم توك توك على الطريق الزراعي بمنطقة النصيرات التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وجرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم توك توك

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك علي الطريق الزراعي بمنطقة النصيرات بالغنايم بحري دائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود توك توك علي جانب الطريق نتيجة حادث تصادم، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلي مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

سيارة نقل تصدم وتهرب مسرعة

وبسؤال المصابين قرروا أنهم اثناء استقلالهم مركبة توك توك والمرور على طريق «النصيرات - قرية العزايزة الزراعي»، صدمتهم سيارة نقل مسرعة مما تسبب في الحادث ونزولهم إل جانب الطريق وهرب صاحب السيارة بالفرار.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة، وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم من جهودها لسرعة ضبط السيارة النقل المتسببة في الحادث.