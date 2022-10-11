إحالة طالب إلى لجنة الحماية المدرسية بالسويس.. «قفز من على السور»

أحال الدكتور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، طالبًا بمدرسة أحمد رمضان الإعدادية إلى لجنة الحماية المدرسية؛ إثر القفز من أعلى سور المدرسة، بالإضافة إلى تطاوله خلال الحديث مع إدارة المدرسة، وجار اتخاذ الإجراءات طبقاً للائحة المنظمة.

قرار فوري ضد سلوك الطالب

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أحال طالبًا بالصف الثالث الإعدادي إلى لجنة الحماية المدرسية لما بدر منه من سلوك غير لائق بالقفز من أعلى سور المدرسة، بالإضافة إلى تطاوله خلال الحديث مع إدارة المدرسة وجار اتخاذ الإجراءات طبقاً للائحة المنظمة.

وقال «عمارة»، في بيان صحفي، إنّ تعليمات اللواء عبد المجيد صقر في ذلك الصدد صريحة وواضحة، وهي توفير المناخ المناسب للطلاب لكى يحصلون العلم بشكل جيد وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة العملية التعليمية، وأن ذلك يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ضرورة الاهتمام بنظافة مرافق المدرسة

وشدد خلال زيارته لمدرسة أحمد رمضان الإعدادية، على ضرورة الاهتمام بنظافة مرافق المدرسة واتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارتي الصحة والتربية والتعليم بدقة؛ حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة، موجهًا بضرورة القضاء على بعض السلبيات التي لاحظها خلال الزيارة.