طالبات ينظمن ممرا شرفيا لمعلم في معهد أزهري بالشرقية: متأخرش عننا وحبينا نفرحه

حبهن إليه جعلهن يريدن إسعاده بأي طريقة، إذ حرص المعلم أن يكون قدوة لهن خلال سنوات عمله الطويلة، وقبل خروجه على المعاش، قررت الطالبات الاحتفال بمعلمهن على طريقتهن الخاصة، تقديرا له وعرفانا بجميله، حيث لم يتأخر يوما عنهن.

ووثق مقطع فيديو، تنظيم طالبات معهد فتيات ههيا الأزهري ممرا شرفيا لمعلم الأحياء محمد عيسى، تكريما ووفاء له بعد بلوغه سن المعاش وتعبيرا عن تقديرهن لدوره معهن وحرصه على تدريس مادة الأحياء لهن على أكمل وجه وفقا لهن: «متأخرش عننا في حاجة فحبينا نفرحه».

ممر شوفي لتكريم معلم في معهد فتيات ههيا الأزهري

لم يكن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وحده شاهدا على الطالبات، إنما وقفن في صفين متقابلين داخل فناء معهد ههيا الأزهري، انتظارا لوصول المعلم وما أن ظهر أمامهن قمن بالتصفيق الحاد، أمام كافة المعلمين.

لافتة مبهجة تجمع الطالبات ومعلمهم

سعادة كبيرة انتابت معلم الأحياء، بعدما رأى طالباته وهن يقفن له في طابورين وممرا شرفيا، إذ بدا سعيدا ولوح بيده إلى الطالبات في إشارة لتقديم التحية إليهن، في لافتة مبهجة، جمعت بين الطالبات ومعلمهم قبل أن يغادر المكان الذي بذل فيه الكثير من الجهد على مدار سنوات طويلة لأفهام الطالبات مادة الأحياء بشكل صحيح.

التقدير والوفاء للمعلم

وأكدت الطالبات خلال تعليقاتهن على تكريمهن لمعلمهن، أنهن يشعرن بأنه مثل والدهن ولم يتأخر في مساعدة أي منهن وشرح أي جزء في المنهج الدراسي لا يفهمنه حتى لو كان خارج ميعاد الحصة المدرسية: «مكنش بيتأخر عننا، علشان كدة بنحترمه يكنن له كل التقدير والاحترام، والممر الشرقي اللي عملناه مجرد لافتة بسيطة للتتعبير عن تقديرنا لأستاذنا».

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يوجه بتكريم المعلم

لم يكن تكريم الطالبات لمعلمهن هي اللافتة الوحيدة التي أسعدته، بل أناب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، الشيخ رمضان عمر، مدير إدارة هيهيا بتكريم المعلم في حفل ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم.

كما وعد رئيس الإدارة المركزية لنمطقة الشرقية بتكريم المعلم بمقر ديوان عام المنطقة نطرا لإخلاصه وتفانيه في العمل.

المقطع يحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل

وحظي الفيديو المتداول للطالبات، على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع، وانهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بتكريم الطالبات للمعلم، خاصة أن المعلم هو أساس بناء المجتمع وبناء الأمم وحضارتها، مؤكدين أن مثل هذه اللافتات الطيبة تكرس للعلاقة الصحيحة والسليمة بين العلمين وتلاميذهم وأن الأزهر سيظل منارة للعلم والأخلاق الجميلة.