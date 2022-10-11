حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يثابر بدرجة كبيرة لكي يصل لكل ما يريد، فهو شديد الثقة بنفسه لدرجة تجعل البعض يظنها غرور فهو عنيد لدرجة كبيرة وهي أبرز صفاته السيئة، كما أنه يكره التغييرات المفاجئة في حياته مهما كانت سواء إيجابية أو لا فهو يحب الأمور المستقرة.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور بشخصيته القوية التي تجعله يرفض أن يصاب باليأس أو الإحباط، فهو من أقوى الشخصيات التي يمكن أن تقابلها وأيضا يحب الراحة والرفاهية بدرجة كبيرة فهو يعشق المناظر الطبيعية ويستمتع بها ويكره أن يكون في حالة ضغط طول الوقت.

وتقدم خبيرة الفلك خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقوة والثقة، ويجعلك ذلك تنطلق بشكل كبير في كل ما يحلو لك وتفعل ما تشاء لكن توخي الحذر وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط، تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك، لذا عليك أن تبرز شخصيتك أمام الطرف الآخر وتكون جذاب بدرجة كبيرة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.