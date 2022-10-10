المؤبد لحلاق أنهى حياة زوجته في الإسكندرية لخلافات بينهما

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، معاقبة حلاق بالسجن المؤبد، بتهمة قتل زوجته حتى فارقت الحياة.

جاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، في القضية التي تحمل رقم 12358 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة سيدة إلى المستشفى رفقة اثنين وعليها آثار ضرب في جسدها.

كشفت التحريات أن المتهم يدعى «ا.ال.ت» حلاق، ارتكب الواقعة وتخلص من زوجته المجنى عليها «س.ر.س» بسبب خلافات دائمة بين الطرفين.

عقد العزم على فعلته

كما كشفت التحقيقات أن المتهم عزم النية على التخلص من زوجته، واستأذن الجيران في ترك ابنته «م.ا.ا» سن 5 سنوات، لديهم، ثم عاد لمنزل الزوجية ونفذ الجريمة.

وعقب إنهاء حياتها طلب سائقا واستعان بأحد الجيران، لمساعدته في توصيل زوجته المريضة وتحتاج إلى نقلها إلى المستشفى، وحال سيرهم في الطريق العام تركهما وفر هاربا .

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكم المؤبد على المتهم.