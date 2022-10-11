آخر تنسيق لرياض الأطفال بمدارس اللغات في الدقهلية لأكبر من 5 سنوات

أعلنت إدارة المدارس الرسمية للغات في الدقهلية، آخر تنسيق رياض الأطفال لمدارس اللغات واللغات المتميزة للعام الدراسي 2022/2023، وأوضحت الإدارة أنّه بالنسبة للأطفال الذين لم يتم تسكينهم في رياض الأطفال حتى الآن ومن مواليد 1/10/2017 أي 5 سنوات فما أكبر، فعليهم التوجه لإدارة المدارس الرسمية للغات للتسكين مع بداية الأسبوع المقبل.

جداول لتسكين رياض الأطفال في الدقهلية

وأوضحت أنّه سيتم إعلان جدول الحضور للتسكين حسب تاريخ ميلاد الطفل، لتنظيم العمل ومنع التزاحم حفاظا على الصحة العامة.

اكتمال تنسيق 44 مدرسة رياض أطفال

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، بقيادة ناصر شعبان، وكيل وازرة التربية والتعليم، وحسناء صادق، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، آخر تنسيق لرياض الأطفال للمدارس اللغات واللغات المتميزة، والتي اكتمل تنسيقها، وهي 44 مدرسة على مستوى المحافظة.

يذكر أنّ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وافق في وقت سابق على زيادة الكثافة داخل القاعات بمرحلة رياض الأطفال «عربي» بأنحاء المحافظة، ليصبح 55 طالبا بكل قاعة للعام الدراسي 2023/2022 حرصا على مصلحة الطلاب، وأسوة بالمدارس الرسمية للغات.