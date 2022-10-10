ضبط 4 أشخاص تعدوا على تاجر دواجن في الواحات 

تمكن رجال الشرطة من القبض على 4 أشخاص لتعديهم على تاجر دواجن بالواحات، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة الواحات البحرية يفيد تلقيه إشارة من مستشفى الواحات المركزي، تفيد وصول مواطن 18 سنة تاجر دواجن ومقيم مركز سمالوط بالمنيا مصاب بارتجاج بالمخ.

مشادة كلامية

وبانتقال رجال الشرطة برئاسة اللواء علاء فتحى نائب مدير مباحث الجيزة وبسؤال المجني عليه قرر حدوث مشادة كلامية بينه وبين 4 عاملين بإحدى شركات الدواجن، وهم أحد الأشخاص 40 سنة ومقيم أبو المطامير البحيرة، وشخص آخر25 سنة ومقيم أبو قرقاص بالمنيا، و 30 سنة ومقيم المنوفية، ورابع 21 سنة ومقيم المنيا.

وتبين أن سبب المشادة الكلامية الخلاف بينه وبين الأول علــي تـحميل الدواجن تطورت إلى مشاجرة تدخل خلالها باقي المتهمين وتعدوا عليـه بالسب والشتم وتشابك بالأيدي.

واتهم الأول بإصابته باستخدام عصا، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بما جاء بأقوال المصاب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.