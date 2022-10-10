وهبان: الغرب سيضحي بأوكرانيا.. والترسانة النووية قادرة على تدمير الكوكب

قال الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، إن العمل الأوكراني بضرب جسر القرم تصرف أحمق من جانب القيادة الأوكرانية، لأنّ هذا استفزاز بالغ للدب الروسي.

وأضاف وهبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الدب الروسي لا يمزح، وبالتالي كان رده اليوم بضربة صاروخية لقلب العاصمة الأوكرانية كييف، ويقال إنه تم تدمير المبنى الذي يتضمن مكتب زيلينسكي وهو الرئيس الأوكراني».

وتابع عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية: «نتجه شيئا فشيئا إلى حافة الهاوية، فالمسألة ليست حديثا عن أزمة روسية أوكرانية، وإنما حرب كونية، لأن أوكرانيا وكأنها تحارب بالوكالة عن حلف الناتو والغرب والولايات المتحدة الأمريكية».

خطورة ما وراء الحرب

وواصل: «لا تهمني الأزمة الروسية الأوكرانية بقدر ما يهمني ما وراءها وما يمكن أن تجره على العالم، فالقطبان الأمريكي والروسي يمتلكان الأسلحة النووية وبكميات غير معقولة، روسيا لديها 6257 رأسا نووية، مقابل 5550 رأسا نووية».

وأشار إلى أن هناك بعض السرية التي تحيط بما يسمى القنبلة الهيدروجينية أو القنبلة الحرارية فيما يتعلق بالأزمة التي يشهدها العالم حاليا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يضحي الغرب بأوكرانيا.

رغبة أوكرانية في الانضمام للناتو

وأضاف وهبان: «الرئيس الأوكراني مازال يصرح برغبة بلاده في الانضمام إلى الناتو، حيث صرح بأن 10 دول من حلف الناتو توافق على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما يستفز الدب الروسي».

وتابع: «أوكرانيا مسألة أمن قومي روسي، ولا تحتمل أية مقامرة أو تنازل من الروس على الإطلاق»، مشددًا على أن الحرب النووية والاشتباك المباشر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني الدمار الشامل والمتبادل، لأن القوى التدميرية لترسانات أسلحة الدمار الشامل الموجودة الآن لدى الدولتين كفيلة بتدمير الكوكب عشرات المرات.