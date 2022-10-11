«كان رايح الشغل».. تفاصيل مصرع شاب دهسا في العمرانية

صوت احتكاك قوي لعجلة السيارة على الأسفلت مصاحبا لارتطام سيارة بشيء ما، لفت أنظار المارة الذين هرولوا تجاهه، إذ يتفاجأوا بالصدمة الكبرى حينما وقع نظرهم على شاب، غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة ودراجته ملقاة بعيدا، فضلا عن صدمة صاحب السيارة.

واقعة مأساوية شهدتها منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، حينما فارق شاب في العقد الثالث من العمر، قبل دقائق قليلة من التحاقه بعمله اليومي، حيث كان في اتجاهه لبداية وقته في العمل، لكن القدر لم يمهله وطويت صفحته الأخيرة.

وأمرت جهات التحقيق، بانتداب عناصر مصلحة الطب الشرعي، لمعاينة جثمان الشاب وبيان سبب الوفاة لوجود شبهة جنائية من عدمه، بعد نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

لحظة مصرع الشاب

بخطوات مسرعة، ترجل بها الشاب من منزله مودعا أسرته، على أمل اللقاء نهاية عمله، استقل دراجته النارية، متجها لمقر عمله، لم يكن يعلم بأنها المرة الأخيرة لحظة خروجه من منزله، لحظات معدودة حتى فوجئ الشاب بسيارة مسرعة تسير في اتجاهه، لم يلقَ ذاته سوى صريعا للأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومن ثم أغلق عينيه معلنة عن صعود روحه إلى بارئها.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى دائرى المنيب فى اتجاه القادم من المنيب ومتجهة المريوطية، ما أسفر عن وفاة سائق الدراجة النارية، وانتقل رجال المباحث على الفور لمكان الواقعة وتبين صحتها.

وبالفحص تبين أن السيارة الملاكي يقودها محاسب دهس الشاب خلال قيادة دراجتة نارية مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وأوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن هذه الجريمة إذ ثبت أنها قتل خطأ دون أي نية أو قصد، فهي جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحامي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا كانت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتابع ناجي، بأن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.