«الجامعات» تنفي فرض رسوم إضافية على المصروفات.. وتؤكد انتظام الدراسة بمختلف الكليات

أوضح عدد من رؤساء الجامعات الحكومية حقيقة ما تم تداوله بخصوص فرض رسوم إضافية على مصاريف الدراسة بشأن الكتب الإلكترونية، وزيادة المصروفات للعام الدراسي الجديد، مؤكدين أن مصروفات العام الدراسي للبرامج العادية لم يتم تحريكها عن العام الماضي، مؤكدين أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الدراسة تسير بانتظام

وأكد الدكتور محمود المليحي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة لم تحرك المصروفات للبرامج العادية عن العام الماضيين ولم تتم إضافة أي رسوم مقابل خدمات التعامل بالمنصات، لافتا إلى أن العملية الدراسية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكدا أن الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة في أسبوعها الثاني على التوالي دون رصد أي مشكلات بشأنها.

الخريطة الزمنية للدراسة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، انتظام العملية التعليمية دون رصد أي مشكلات وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه لم يتم تحريك المصروفات الدراسية للطلاب بالبرامج العادية عن العام الماضي.