ضبط طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مطعم ببولاق الدكرور

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، صاحب مطعم دون ترخيص في منطقة بولاق الدكرور لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بورود معلومات لمباحث التموين بالجيزة بقيام صاحب مطعم دون ترخيص بمنطقة بولاق الدكرور بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية «دقيق فاخر، ردة ناعمة، كبدة مستوردة» مجهولة المصدر، ودون فواتير وطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان.

تفاصيل المضبوطات

وباستهدافه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تمكن رجال الشرطة برئاسة اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة من ضبط المذكور، وبتفتيش المطعم عثر بداخله على 16 جوالا معبأة دقیق فاخر استخراج 72% زنة الواحد 50 كجم، 15 جوال معبأ ردة ناعمة زنة الواحد 20 كجم، 280 كيلوجرام كبدة مستوردة معبأة داخل أطباق.

كما بلغ إجمالي المضبوطات طنا و380 کیلوجرام دقيق فاخر، ردة ناعمة، كبدة مستوردة.