شيرين: الجمهور بيحبني أكتر من أي لاعب أو ممثل أو مطرب.. أنا ممتنة ليهم

قدمت الإعلامية إسعاد يونس، النجمة شيرين عبدالوهاب، بطريقة مميزة خلال استضافتها في حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة DMC.

وقالت إسعاد يونس: «النهاردة ليلة جميلة، وأنوي مع صديقتي وشريكتي في الحلقة إنها تبقى ليلة جميلة، بيني وبينها عهد، كل ما تقدر تطلع معايا تطلع، لأنها بتطلع معايا لوحدي».

وأضافت الإعلامية: «هي اللي إنتو بتحبوها وبتقلقوا عليها وبتزعلوا لزعلها، وصوتها له طلة، زي ما وجهها له طلة وعشق في قلوب المصريين والعالم العربي كله، هي صوت مصر ووردتي الحمرا، مين يقدر يقعد معاكِ ويضيع الفرصة دي».

حب كبير من الناس

أما شيرين، أكدت أنها تتمتع بمحبة كبيرة من الناس: «أنا محظوظة بكم حب مشفتهوش في حياتي، لا في لاعب كرة أو ممثل أو مطرب، أنا متدلعة أوي بحب الناس، ومكنتش فاكرة إن الناس مسؤولة أوي كدة عني».

شعور بالامتنان للجمهور

وأكدت أنها تشعر بالامتنان لكل الناس ومحبيها: «لكل اللي بيقابلني في الشارع ويضحك في وجهي ويدعي لي بقول لهم شكرا، وهذا الحب معناه رضا ربنا عني، ودون حب الناس مكنتش هقدر أرجع بسرعة، شكرا وربنا يخليكم ليّا».