الوفرة الإنتاجية تدعم استقرار «الطماطم».. وتجار: الأسعار أقل من 2021

الوفرة التي شهدتها المنتجات الزراعية هذا العام، بشرت باستقرار ملحوظ في أسعار الفاكهة والخضراوات، فبحسب تجار في السوق المحلي، فإنّ مصر من الدول صاحبة الإنتاجية العالية، ولا تعاني من أي أزمة أو ندرة عكس كثير من الدول، فضلا عن الأسعار في مصر يحكمها العرض والطلب.

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، قال إنّ أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارا ملحوظا، ضاربا المثل بـ أسعار الطماطم التي لم تشهد أي زيادة في الأسعار، وكل ما يُقال عن زيادتها شائعات لا أساس لها من الصحة.

أسعار الطماطم مستقرة

تتراوح أسعار الطماطم بين 3 لـ4 جنيهات جملة، ومن 5 لـ6 جنيهات قطاعي، بحسب «نجيب»، الذي أوضح أنّ سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 7 لـ8 جنيهات تجزئة، وسعر كيلو الخيار القطاعي يترواح بين 5 لـ6 جنيهات.

استقرار أسعار الخضار والفاكهة في مصر، أرجعه نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إلى الاهتمام بالمشاريع الزراعية وزيادة التوسع بها، ما أدى إلى وفرة في الإنتاج ووجودها بكثرة في الأسواق وبالتالي انخفاض أسعارها.

لا يمكن لأحد التوقع بما قد يحدث لأسعار الخضراوات والفاكهة، حيث أكد «نجيب» أنّ مصر من الدول ذات الإنتاجية العالية، وانخفضت أسعار الخضار والفاكهة بها عن العام الماضي بنسبة تتراوح بين 25 لـ30%، ولا نعاني من أي أزمة أو ندرة في اي منتج علي عكس الكثير من الدول.

محسن الفيومي، عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، قال إنّ أسعار الطماطم مستقرة، ونحن الآن في وقت فصل العروة، موضحا أنّ سعر الكيلو يتراوح بين 4 لـ5 جنيهات جملة، و7 جنيه في المتوسط للقطاعي.

الأسعار تخضع لقوى العرض والطلب

وقال محسن، إنّ أسعار الفاكهة والخضراوات مستقرة، وتخضع لقوى العرض والطلب، فلا أحد يتحكم بانخفاض أو زيادة الأسعار، موضحا أنّ الطلب على الخضراوات والفاكهة حاليا أقل من السابق: «سعر كيلو الموز يتراوح بين 10 لـ12 جنيها جملة، وسعر الكيلو لبشائر البرتقال يترواح بين 3 لـ6 جنيهات جملة، وسعر كيلو الجوافة يتراوح بين 3 لـ5 جنيهات جملة».

كما يوجة كلاً من "نجيب" و"محسن" المستهلكين بشراء المنتجات وفق الحاجة وعدم الشراء فوق الحاجة لأن المنتجات موجودة دائما وطوال العام وحتي يحدث استقرار في السوق المصري، ولا يحدث زيادة طلب تؤدي الي زيادة ارتفاع الاسعار، كما أنة ليس هناك اي أزمة قادمة.

ووجّه «نجيب» و«محسن» رسالة للمستهلكين، بشراء ما يحتاجونه فقط: «المنتجات موجودة دائما وطوال العام، اشتروا ما تحتاجونه فقط تفاديا لارتفاع الأسعار، الأمور مستقرة ولن يكون هناك أي أزمة».