معلومات عن مبادرة «مناعتك سلاحك» لطلبة المدارس في بني سويف

بدأ قسم تكنولوجيا الصحة العامة بكلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف بالتعاون مع كلية الطب البشري، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في تنفيذ مبادرة توعوية تحت شعار «مناعتك سلاحك» لطلاب المدارس الحكومية والخاصة للتوعية بمرض جدرى القرود وأسباب الإصابة به وطرق تجنبه، وذلك انطلاقاً من دور الدولة في رعاية وخدمة صحة أبنائها.

المبادرة تهدف إلى نشر التوعية بالمدارس

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن المبادرة تهدف إلى نشر التوعية بعدد من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمحافظة بني سويف ضد مرض جدري القرود.

جدري القرود يشبه مرض الجدري

وأضح رئيس جامعة بني سويف، أن مرض جدري القرود يشبه مرض الجدري الذي يسببه فيروس فاريولا، وينتشر بشكل أساسي في دول وسط وغرب أفريقيا، وقد بدأ مرض جدري القردة يشكل قلقاً ابتداء من شهر مايو الماضي 2022، حيث بدأ بالانتشار بعدد من الدول الأخرى، وعليه تم إطلاق المبادرة للتوعية بمرض جدري القرود وكيفية الإصابة به وطرق تجنبه.

فحص طلاب المدارس للاطمئنان على صحتهم

وأوضح الدكتور الحسين دهشان، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، أنه على هامش الندوة يتم عمل «inbody» لفحص طلاب المدارس للاطمئنان على صحتهم، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البشري تحت إشراف الدكتور المرسي أحمد، رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب البشري، والدكتورة هبة رضا، استشاري التغذية العلاجية، وبمشاركة أعضاء الهيئة المعاونة من معيدي قسم تكنولوجيا الصحة العامة ومعيدي تكنولوجيا الإدارة المعلوماتية الطبية.