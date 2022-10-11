وزير الكهرباء يتابع تنفيذ مركز تحكم العاصمة الإدارية بـ840 مليون جنيه

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التحالف المكون من شركة ألمانيا و«سيمنز مصر» و«حسن علام» والاستشاري العالمي «EDF»، وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع مركز تحكم العاصمة الإدارية الجديدة.

إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة على أحدث التكنولوجيات العالمية

تناول اللقاء، بحث تطور الأعمال وجودته بمشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتمّ إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، واطلع شاكر على سير تنفيذ الأعمال مقارنة بالجدول الزمني المخطط.

وأوضح وزير الكهرباء، أنَّ لهذا المشروع أهمية كبرى وذلك لمواكبة خطة الحكومة التي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية.

وأكّد شاكر، سرعة تنفيذ ونهو الأعمال المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع مركز التحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقاً للجداول الزمنية المقررة مع الحفاظ على الكفاءة والجودة العالية.

التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع 840 مليون جنيه

وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ840 مليون جنيه، تغطي إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية، والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان.

المشروع يهدف إلى تطوير 228 محطة

ويهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى مصر بإجمالي 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59.5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

كما يعمل المركز على تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية ضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار (الأردن – ليبيا – السودان).

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا .

كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد تعاقدت مع المكتب الاستشاري العالمي الفرنسي Electricite De France (EDF) وذلك وضع المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع.

رفع جودة التغذية الكهربائية بمحافظات

وتأتي مثل هذه الأعمال تأكّيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتأكيداً لاهتمام القطاع بالتوسع في التحول الرقمي ضمن اهتمام الدولة في هذا المجال.