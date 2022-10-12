إطلاق اسم مؤمن ضحية كفر الشيخ على نجل شقيقه.. «عايزينه يفضل عايش بيننا»

حرصت أسرة الشاب مؤمن إبراهيم محمدين، صاحب الـ30 عامًا، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، والذي لقى مصرعه على يد شخصين بسبب خلافات مالية بينهم، على تغيير اسم نجل شقيقه ليحمل اسم عمّه الراحل.

وقالت الدكتورة وسام إبراهيم محمدين، شقيقة الشاب مؤمن، إنه تم تغيير اسم نجل شقيقه يونس أحمد إبراهيم محمدين، إلى اسم «مؤمن» على اسم عمّه الراحل حتى يظل اسمه موجودا بينهم، متابعة: «ابن أخي مولود يوم فرح مؤمن من 3 أشهر، وقررنا تغيير اسمه عشان اسم مؤمن يفضل موجود بيننا».

وأضافت «محمدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تغيير اسم الطفل الصغير وتسميته على اسم عمّه أراح قلوب الأسرة قليلاً: «حسينا إن مؤمن لسه عايش ولما اسمه بيتذكر بنشعر بارتياح، وكلنا في حالة حزن على أخويا عريس الجنة اللي مات غدر، ووالدي ووالدتي لحد النهارده مفصلوش بكاء، والبيت مش بيفضى من الناس لحظة، وزوجته من الحُزن أُصيبت بجلطة».

وتابعت «محمدين»، «كل اللي إحنا عاوزينه القصاص العادل، وسرعة الحُكم على الجناة حتى تهدأ قلوبنا الحزينة عليه، حتى أولادنا منهارين وموقفين دروس ومدارس بسبب حُزنهم على خالهم، وكل يوم لازم نروح نزوره في المقابر، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرزقنا الصبر والسلوان على فراقه».

وشهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، جريمة بشعة راح ضحيتها مؤمن إبراهيم محمدين، 30 عاماً، بسبب خلافات مالية بينه وبين اثنين آخرين على ماكينة تحصيل أموال، فضربه أحدهما بعصا خاصة بلعبة «البيسبول» خلال مشاجرة بينهم، وتوفي متأثراً بإصابته في 27 سبتمبر الماضي.